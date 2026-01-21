Olimpiadi 2026: biglietti e luoghi delle gare in Italia

Le Olimpiadi invernali 2026 si avvicinano e l’Italia è pronta a ospitare nuovamente gli sport olimpici dopo vent’anni dall’edizione di Torino. Per la prima volta nella storia dei Giochi invernali, le competizioni saranno distribuite tra una grande metropoli come Milano e alcune delle località di montagna più iconiche delle Dolomiti e delle Alpi lombarde.

La vendita dei biglietti per Milano Cortina 2026 avverrà esclusivamente attraverso canali ufficiali, indicati dal Comitato Organizzatore sul sito dei Giochi. Il costo dei biglietti varierà sensibilmente a seconda dell’importanza dell’evento, della disciplina sportiva, del luogo dove si svolgerà la gara e della posizione del posto scelto all’interno dell’impianto.

La Cerimonia di Apertura sarà uno degli eventi più costosi e richiesti, con prezzi che variano da 260 euro per la categoria D a 2.026 euro per la categoria A. Le gare di pattinaggio di velocità e di figura si terranno al Milano Speed Skating Stadium e alla Milano Ice Skating Arena, con biglietti che partono dai 180 euro e possono arrivare fino ai 750 euro.

Il biathlon si terrà ad Anterselva e i prezzi dei biglietti partiranno da 50 euro, mentre le gare di bob partiranno da 70 euro. Il curling sarà uno degli sport più accessibili in termini di prezzo, con biglietti che partono da 50 euro. Le gare di slittino si terranno a Cortina d’Ampezzo e i prezzi dei biglietti partiranno da 50-75 euro.

Le gare di snowboard si terranno al Livigno Snow Park e i prezzi di partenza dipenderanno dall’evento e dalla disciplina, partendo da 80 euro. L’hockey su ghiaccio si terrà tra la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena, con prezzi che partono dai 35 euro.

Le gare di sci alpino si terranno in diverse località, tra cui Cortina e Bormio, e i prezzi partiranno da 100 euro o 200 euro. Le Olimpiadi 2026 saranno “giochi diffusi”, distribuiti tra Milano, Cortina d’Ampezzo e altre località alpine in Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. Milano ospiterà numerose competizioni al coperto e fungerà da grande hub logistico, mentre Cortina d’Ampezzo tornerà protagonista con molte delle gare di sci alpino e sport su pista ghiacciata.