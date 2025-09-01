21.2 C
Roma
lunedì – 1 Settembre 2025
Sport

Olimpiadi 2026 a Livigno: tra ritardi e debiti pesanti

Da StraNotizie
Olimpiadi 2026 a Livigno: tra ritardi e debiti pesanti

LIVIGNO – La situazione a Livigno in vista delle Olimpiadi appare complicata. Due decreti ingiuntivi sono stati emessi contro la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 per un totale di 580mila euro, riguardanti il pagamento di forniture e servizi.

Le opere previste hanno subito ritardi significativi. Il nuovo parcheggio interrato del Mottolino, che dovrebbe costare 34 milioni di euro, sarà completato solo alla fine di settembre 2026. Anche l’impianto di risalita, il cui costo è stimato in 44 milioni di euro, è stato rinviato a dopo le Olimpiadi, generando preoccupazione tra gli abitanti e gli operatori turistici della zona.

Questi ritardi e debiti non saldati evidenziano le difficoltà nella gestione dei progetti legati all’evento sportivo. La comunità locale è in attesa di un miglioramento della situazione, sperando che i lavori possano riprendere con maggiore efficienza.

Articolo precedente
Emergenza salute mentale infantile in Sardegna
Articolo successivo
Meloni tra selfie e polemiche: l’Italia si interroga
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.