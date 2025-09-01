Olimpiadi 2026 a Livigno: tra ritardi e debiti pesanti

LIVIGNO – La situazione a Livigno in vista delle Olimpiadi appare complicata. Due decreti ingiuntivi sono stati emessi contro la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 per un totale di 580mila euro, riguardanti il pagamento di forniture e servizi.

Le opere previste hanno subito ritardi significativi. Il nuovo parcheggio interrato del Mottolino, che dovrebbe costare 34 milioni di euro, sarà completato solo alla fine di settembre 2026. Anche l’impianto di risalita, il cui costo è stimato in 44 milioni di euro, è stato rinviato a dopo le Olimpiadi, generando preoccupazione tra gli abitanti e gli operatori turistici della zona.

Questi ritardi e debiti non saldati evidenziano le difficoltà nella gestione dei progetti legati all’evento sportivo. La comunità locale è in attesa di un miglioramento della situazione, sperando che i lavori possano riprendere con maggiore efficienza.