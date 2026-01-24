Olimpiadi 2026 a Bormio

Bormio sarà una delle sedi ospitanti delle Olimpiadi Invernali 2026 e ospiterà alcune delle gare più spettacolari del programma olimpico. La località valtellinese è già famosa tra gli appassionati di sci per la mitica pista Stelvio.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno ufficialmente dal 6 al 22 febbraio 2026, ma non tutte le giornate coinvolgeranno la località di Bormio. Le date da segnare sul calendario saranno quelle del 7, 9, 11, 14, 16, 19 e 21 febbraio. In particolare, l’appuntamento sarà alla Pista Stelvio, il cui punto conclusivo si trova proprio nei pressi del centro della località valtellinese. Qui sarà possibile vedere le gare di Sci alpino maschile e di Sci alpinismo.

La pista Stelvio, storicamente utilizzata per la Coppa del Mondo, è stata scelta per ospitare le gare che richiedono pendenze impegnative, tratti tecnici e grandi velocità. Il programma sarà il seguente: sabato 7 febbraio, finale di Discesa libera maschile; lunedì 9 febbraio, Combinata a squadre maschile; mercoledì 11 febbraio, Super-G maschile; sabato 14 febbraio, Slalom Gigante maschile; lunedì 16 febbraio, Slalom Maschile; giovedì 19 febbraio, Finale sprint maschile e femminile di Sci Alpinismo; sabato 21 febbraio, Finale staffetta mista.

Per assistere dal vivo alle gare olimpiche di Bormio sarà necessario acquistare un biglietto ufficiale, valido per l’accesso alle aree spettatori lungo il tracciato o nella zona d’arrivo. I biglietti si suddividono in diverse categorie: posti nelle tribune all’arrivo, aree in piedi lungo il parterre, eventuali zone VIP e hospitality, oltre a pacchetti combinati. Per lo Sci alpino Maschile i biglietti si suddividono in Categoria A e Categoria B, con prezzi diversi per lo Sci Alpinismo.

Durante le Olimpiadi a Bormio non ci saranno solo le gare olimpiche, ma il paese si trasformerà in un grande spazio condiviso dove godere di sport, creatività e divertimento. Nelle vie del centro e nelle piazze, il pubblico può seguire le competizioni in diretta sui maxischermi e assistere a iniziative simboliche legate ai Giochi. Sono quindi in programma: attività per famiglie, concerti, DJ set, spettacoli serali, proiezioni dedicate alla montagna, esposizioni e appuntamenti culturali. Ci saranno anche esperienze digitali e immersive, affiancate da numerose opportunità all’aria aperta.

Bormio dista circa 200 chilometri da Milano e 300 da Cortina d’Ampezzo, due tra i luoghi principali dove si terranno i Giochi Olimpici invernali 2026. Per arrivare nella località valtellinese, si può percorrere la SS38 dello Stelvio, che collega la Valtellina con la provincia di Sondrio e con la rete autostradale lombarda, oppure si può raggiungere una delle principali stazioni della Valtellina e poi proseguire con autobus di linea o servizi potenziati messi a disposizione per le Olimpiadi.

Le Olimpiadi 2026 rappresenteranno per chi abita a Bormio un cambiamento significativo: maggiore afflusso di persone, nuove opportunità lavorative nel turismo e nei servizi e infrastrutture potenziate. Allo stesso tempo, la presenza dei Giochi potrà lasciare in eredità miglioramenti ai trasporti, alla gestione della mobilità, all’offerta culturale e sportiva, con strutture rinnovate e una maggiore visibilità internazionale per tutta la valle. Bormio offre servizi di buon livello: scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi e attività commerciali.