13 C
Roma
sabato – 24 Gennaio 2026
Viaggi

Olimpiadi 2026 a Bormio

Da stranotizie
Olimpiadi 2026 a Bormio

Bormio sarà una delle sedi ospitanti delle Olimpiadi Invernali 2026 e ospiterà alcune delle gare più spettacolari del programma olimpico. La località valtellinese è già famosa tra gli appassionati di sci per la mitica pista Stelvio.

Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si svolgeranno ufficialmente dal 6 al 22 febbraio 2026, ma non tutte le giornate coinvolgeranno la località di Bormio. Le date da segnare sul calendario saranno quelle del 7, 9, 11, 14, 16, 19 e 21 febbraio. In particolare, l’appuntamento sarà alla Pista Stelvio, il cui punto conclusivo si trova proprio nei pressi del centro della località valtellinese. Qui sarà possibile vedere le gare di Sci alpino maschile e di Sci alpinismo.

La pista Stelvio, storicamente utilizzata per la Coppa del Mondo, è stata scelta per ospitare le gare che richiedono pendenze impegnative, tratti tecnici e grandi velocità. Il programma sarà il seguente: sabato 7 febbraio, finale di Discesa libera maschile; lunedì 9 febbraio, Combinata a squadre maschile; mercoledì 11 febbraio, Super-G maschile; sabato 14 febbraio, Slalom Gigante maschile; lunedì 16 febbraio, Slalom Maschile; giovedì 19 febbraio, Finale sprint maschile e femminile di Sci Alpinismo; sabato 21 febbraio, Finale staffetta mista.

Per assistere dal vivo alle gare olimpiche di Bormio sarà necessario acquistare un biglietto ufficiale, valido per l’accesso alle aree spettatori lungo il tracciato o nella zona d’arrivo. I biglietti si suddividono in diverse categorie: posti nelle tribune all’arrivo, aree in piedi lungo il parterre, eventuali zone VIP e hospitality, oltre a pacchetti combinati. Per lo Sci alpino Maschile i biglietti si suddividono in Categoria A e Categoria B, con prezzi diversi per lo Sci Alpinismo.

Durante le Olimpiadi a Bormio non ci saranno solo le gare olimpiche, ma il paese si trasformerà in un grande spazio condiviso dove godere di sport, creatività e divertimento. Nelle vie del centro e nelle piazze, il pubblico può seguire le competizioni in diretta sui maxischermi e assistere a iniziative simboliche legate ai Giochi. Sono quindi in programma: attività per famiglie, concerti, DJ set, spettacoli serali, proiezioni dedicate alla montagna, esposizioni e appuntamenti culturali. Ci saranno anche esperienze digitali e immersive, affiancate da numerose opportunità all’aria aperta.

Bormio dista circa 200 chilometri da Milano e 300 da Cortina d’Ampezzo, due tra i luoghi principali dove si terranno i Giochi Olimpici invernali 2026. Per arrivare nella località valtellinese, si può percorrere la SS38 dello Stelvio, che collega la Valtellina con la provincia di Sondrio e con la rete autostradale lombarda, oppure si può raggiungere una delle principali stazioni della Valtellina e poi proseguire con autobus di linea o servizi potenziati messi a disposizione per le Olimpiadi.

Le Olimpiadi 2026 rappresenteranno per chi abita a Bormio un cambiamento significativo: maggiore afflusso di persone, nuove opportunità lavorative nel turismo e nei servizi e infrastrutture potenziate. Allo stesso tempo, la presenza dei Giochi potrà lasciare in eredità miglioramenti ai trasporti, alla gestione della mobilità, all’offerta culturale e sportiva, con strutture rinnovate e una maggiore visibilità internazionale per tutta la valle. Bormio offre servizi di buon livello: scuole, strutture sanitarie, impianti sportivi e attività commerciali.

Articolo precedente
Trentino: Tortèl e Groppello
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.