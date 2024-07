Olimpiadi 2024, ecco cosa nascondono le scatole misteriose consegnate agli atleti

Sono da poco cominciate le Olimpiadi, ma un primo mistero sembra essersi palesato agli occhi dei telespettatori, ma anche degli atleti stessi. Quale segreto si cela dietro le scatole misteriose che sono state attribuite ai campioni durante la fase delle premiazioni?

Olimpiadi 2024

Ecco cosa abbiamo scoperto su questo mistero.

Olimpiadi di Parigi: una novità incuriosisce il pubblico

Da qualche giorno sono iniziate le tanto attese Olimpiadi di Parigi, motivo per cui l’interesse verso queste importantissime competizioni sportive è alle stelle. Si tratta di un’occasione che non capita tutti i giorni e che proprio per questo motivo viene celebrata al meglio di ogni possibilità.

Premiazione con scatole misteriose

A seguito delle prime premiazioni, i telespettatori e tutti coloro che hanno vissuto l’esperienza delle Olimpiadi hanno notato un nuovo oggetto che è stato dato agli atleti sul podio. Non parliamo della classica medaglia o della coccarda che in queste circostanze viene elargita ai vincitori.

Ci riferiamo ad una scatolina misteriosa che viene riconosciuta a tutti coloro che si distinguono nella loro disciplina. Di che cosa si tratta? A prima vista sembra essere un rettangolino di semplice cartone al cui interno potrebbe nascondersi qualcosa di misterioso che riguarda da vicino Olimpiadi e Paralimpiadi. Un regalo che verrà consegnato a tutti gli atleti proprio per volere della città francese.

Il segreto delle scatole misteriose

Olimpiadi Parigi 2024

I primi atleti ad aver ricevuto questa scatolina misteriosa hanno assunto un’aria di sorpresa quando questa gli è stata consegnata. All’interno della scatola è presente un gadget, un poster che può essere descritto come un’opera d’arte, un souvenir che ricorderà a tutti questa bellissima esperienza.

Sembra inoltre che il poster in questione non sia unico, ma che ne siano presenti due versioni le quali, unite fra loro, formerebbero la cartina di Parigi. I poster rappresenterebbero quindi delle opere d’arte appartenenti a Ugo Gattoni, un famoso artista che le avrebbe dipinte a mano in circa 2.000 ore.

Questa rappresentazione è bellissima e racchiude tutti i monumenti e i luoghi artistici più interessanti di Parigi, come ad esempio l’Arco del Trionfo, la Tour Eiffel e molto altro ancora. La particolarità vede questi luoghi rappresentati sotto forma di fumetto.

Mascotte Olimpiadi

Gli atleti hanno ricevuto anche un secondo regalo durante la fase della premiazione ovvero la mascotte dei Giochi Olimpici 2024. Si tratta di un piccolo pupazzetto chiamato Le Phryges, un dolcissimo cappello rosso che ricorda un copricapo rivoluzionario che i francesi utilizzavano nel passato. Questo peluche verrà fornito anche a tutti coloro che parteciperanno alle Paralimpiadi ma, in questo caso, presenterà una scritta in braille sul retro che può essere tradotta con “Bravo”.