Olimpia Milano a Tortona per restare in testa

L’Olimpia affronta la Bertram Tortona in trasferta, nella prima partita del girone di ritorno della Serie A. Questa gara è importante per entrambe le squadre, poiché Tortona ha dimostrato di essere una squadra di vertice nonostante gli ultimi risultati, e l’Olimpia è reduce da sei successi consecutivi in Serie A.

L’Olimpia si presenta a Tortona con un buon momento di forma, avendo vinto quattro partite negli ultimi dieci giorni, ma la sconfitta contro la Stella Rossa pesa ancora sul morale. La squadra sa di dover essere diligente nelle fasi di transizione e avere attenzione in attacco per non subire l’aggressività di Tortona.

Tortona ha chiuso il girone di andata con un record di 9-5, nonostante abbia potuto schierare il playmaker titolare Ezra Manjon in sole cinque partite. La squadra è terza per punti segnati e quarta per assist, con Christian Vital come giocatore di riferimento in attacco. La partita si gioca sabato alle 18:45 alla Nova Arena di Tortona, con diretta su Cielo, Sky Sport e LBATv.

I precedenti tra le due squadre sono 10, con bilancio favorevole all’Olimpia 8-2. Tortona ha vinto la partita di andata all’Unipol Forum, 74-71. Ci sono anche alcuni ex giocatori dell’Olimpia in rosa alla Bertram Tortona, come Paul Biligha, Tommaso Baldasso e Andrea Pecchia, mentre coach Mario Fioretti è alla sua prima esperienza da capo allenatore dopo 22 stagioni come assistente allenatore dell’Olimpia.

