In Italia, un caso emblematico sta sollevando interrogativi sul rispetto delle sanzioni europee contro gli oligarchi russi. Nel Parco San Bartolo, a Pesaro, è stata rinvenuta una villa di lusso di proprietà di Sergey Matviyenko, figlio di Valentina Matviyenko, presidente del Consiglio della Federazione russa.

Marija Pevčich, presidente della Fondazione Anti-Corruzione (Acf), ha identificato l’immobile nel 2022, collegandolo a capitali di origine opaca e al regime di Putin. Il valore della villa è stimato attorno ai dieci milioni di euro e per i lavori di ristrutturazione è stato coinvolto direttamente Matviyenko. Nel marzo 2023, l’Acf ha inviato un documento al Ministero degli Affari Esteri italiano, chiedendo l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa europea. Tuttavia, non si è registrata alcuna risposta, né sono state avviate azioni di congelamento dei beni.

Matviyenko si trova attualmente in Italia con un permesso di soggiorno e una partita IVA attiva, continuando a operare senza alcuna restrizione. Questo porta a riflettere sulla gestione delle sanzioni in un contesto di crescente tensione internazionale legato alla guerra in Ucraina. La mancanza di azione contro la rete di oligarchi russi presenti in Italia rappresenta un punto critico per la politica estera del Paese.

Le reazioni istituzionali si sono rivelate tardive e spesso simboliche. Questo comportamento ha incrementato le preoccupazioni riguardo ai legami tra l’elite italiana e il regime di Putin. Il caso di Matviyenko è solo uno dei tanti esempi che evidenziano lacune e ambiguità nelle politiche italiane verso la Russia, creando sfide per la sovranità economica e la coerenza della politica estera nazionale.