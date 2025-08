Nel contesto geopolitico attuale, emergono preoccupazioni riguardo alla presenza di oligarchi russi in Europa, nonostante le sanzioni imposte. In particolare, la famiglia Matvienko, che vanta legami con il potere russo, ha trovato rifugio in una villa nelle Marche.

Valentina Matvienko, presidente del Consiglio della Federazione Russa, è sotto sanzioni statunitensi dal 2014 e dall’Unione Europea dal 2022 per il suo coinvolgimento nell’aggressione russa all’Ucraina. Tuttavia, il suo patrimonio, formalmente non intestato a lei, è protetto da intricate strutture societarie. Parte dell’attività patrimoniale è gestita dal figlio Sergey Matvienko, che funge da prestanome per mascherare gli interessi del Cremlino in Italia.

La famiglia possiede Villa M a Pesaro, acquistata nel 2009 e intestata alla Fondazione Dominanta, una struttura giuridica che, nonostante risulti attiva, non svolge alcuna attività concreta. Questa mancanza di operatività consente di mantenere un profilo basso, eludendo il controllo delle autorità italiane. Sergey ha una partita IVA nel settore della comunicazione, ma le evidenze suggeriscono che questa sia un’operazione di facciata per mantenere diritti di soggiorno e accesso ai servizi.

Inoltre, la provincia di Pesaro e Urbino ospita un numero significativo di cittadini russi, attivi in vari settori. La rete di contatti è facilitata dalla posizione di console onorario della Federazione Russa, attualmente ricoperta dall’avvocato Marco Ginesi.

Nonostante le sanzioni, Sergey Matvienko ha trasferito parte delle sue risorse a San Marino, dove l’assenza di trasparenza bancaria ha reso il Monte Titano un luogo strategico per gestire il patrimonio di famiglia. Questa situazione solleva interrogativi sull’efficacia delle sanzioni, considerato che le strutture di protezione economica degli oligarchi continuano a prosperare.