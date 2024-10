Olidata, il Presidente Cristiano Rufini presenta dimissioni irrevocabili

Olidata comunica che oggi si è tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione, durante la quale il Presidente Cristiano Rufini ha presentato le sue dimissioni irrevocabili con effetto immediato. Ha inoltre informato il Consiglio di avere intenzione di inviare dimissioni simili agli organi sociali competenti delle altre società del Gruppo, in cui ricopriva vari incarichi. In particolare, Rufini era amministratore unico di Sfera Defence, presidente e amministratore delegato di I.Con e I.Con Real Estate, amministratore unico di Biancone Automobili e presidente della Rete d’Impresa “Pagile”. Pertanto, a partire da oggi, Cristiano Rufini non occupa più alcuna posizione né detiene responsabilità gestoriali all’interno del Gruppo Olidata.

Le dimissioni di Rufini arrivano dopo la notifica del 14 ottobre 2024, relativa a un decreto della Procura di Roma che ha disposto perquisizioni locali e domiciliari, accompagnate da sequestri, che riguardano alcuni pubblici ufficiali e specifiche imprese. Dall’inchiesta, è emerso che il Presidente di Olidata è indagato per reati legati alla Pubblica Amministrazione. La situazione ha portato a una rapida azione da parte di Rufini, che ha scelto di dimettersi per questioni legate a questa indagine.

L’indagine in corso rappresenta un tema delicato che coinvolge la gestione della Pubblica Amministrazione e potrebbe avere ripercussioni sul gruppo Olidata e sulle sue attività. L’assenza di Rufini, un figura chiave nella direzione delle varie società del Gruppo, solleva interrogativi sulle strategie future e sulla governance aziendale, che ora dovrà trovare una nuova leadership. Le dimissioni potrebbero anche influenzare le relazioni con partner commerciali, investitori e altre parti interessate, in un contesto in cui la reputazione e la trasparenza operativa sono essenziali per la continuità del business.

Il Consiglio di Amministrazione si trova ora di fronte alla sfida di gestire questo passaggio delicato, mantenendo la stabilità e la fiducia nell’organizzazione, mentre le indagini proseguono. Ulteriori comunicazioni da parte di Olidata non sono state annunciate, lasciando così in sospeso le future direzioni strategiche dell’azienda.