Olesya Rostova NON è Denise Pipitone.

Si chiude così l’ennesimo capitolo di questa triste storia iniziata nel 2004 quando sparì nel nulla da davanti casa sua a Mazara del Vallo la piccola Denise Pipitone di soli 4 quattro anni. Troppo pochi per un allontanamento volontario.

Da quel 2004 ci sono state dozzine di segnalazioni, tutte cadute nel vuoto, come quest’ultima, quando in Russia ha fatto la sua apparizione in un programma tv una ragazza orfana rapita dagli zingari proprio nel 2004.

Le due storie simili e la forte somiglianza fra Olesya Rostova e Piera Maggio hanno fatto immediatamente sperare gli italiani, ma alla fine si è rivelato essere l’ennesima bolla di sapone. Una notizia buona però c’è: Olesya ha ritrovato la sua famiglia biologica che però non è quella siciliana.

Olesya Rostova, la puntata finale con l’avvocato di Piera Maggio andrà in onda oggi

Olesya non è Denise, a confermarlo è stato l’avvocato di Piera Maggio a FanPage parlando anche della trasmissione russa:

“Ho depositato un’ora fa alla Procura di Marsala la documentazione su Olesya, che mi è stata inviata ieri prima del collegamento con il primo canale della Tv russa. La trasmissione sarà trasmessa oggi alle 18:45 ora italiana e, come ho già detto ieri, ho preso l’impegno a non rivelare prima l’esito degli esami del sangue che potrebbero eventualmente dimostrare la compatibilità con quelli di Denise”.