Oggi è il grande giorno per Piera Maggio e Olesya Rostova. Finalmente si metterà la parola fine a questa storia e sapremo se dopo 18 anni Piera potrà riabbracciare la figlia scomparsa. Il conduttore dello show ‘Lasciali Parlare’ ha mostrato alla ragazza la storia di Denise Pipitone. La 20enne ha detto che quel nome le era familiare e che ricordava di essere chiamata ‘Danas’. Olesya ha anche aggiunto di ricordare un’altra lingua forse l’italiano o il romani (come se fossero simili) e una casa bruciata. La Rostova ha preso in mano delle foto di Piera e Denise e ha detto: “Denise mi assomiglia molto. Piera ha le mie stesse labbra”. Ovviamente queste rivelazioni hanno fatto sperare moltissime persone sui social. Ricordiamoci però che secondo le indiscrezioni di Fan Page, Olesya non è Denise. Onestamente tutti questi ricordi riaffiorati proprio nella puntata in cui si parla di Piera Maggio a me fanno storcere il naso.

I tweet su Olesya Rostova.

Sto guardando la trasmissione russa e Olesya ha detto che Denise le suona familiare come nome, ha notato la somiglianza con le foto mostrate e già chiama Piera “mamma”. #DenisePipitone — daiena🌋🏳️‍🌈 (@lovingkiedis) April 7, 2021

Aggiornamento programma tv russo:

Sta parlando una giornalista e sta raccontando la storia di Denise. Olesya dice di ricordare un’altra lingua ma aggiunge “forse italiano forse rom non lo so”

Tant’è che un’opinionista dice “Ma dove? Sono due lingue opposte!” #DenisePipitone — 🌙 (@Goodvibszz) April 7, 2021

Olesya confronta le foto con Denise e Piera: “Denise mi assomiglia molto. Piera ha le mie stesse labbra.” Entrano in studio i vicini dei ROM che hanno vissuto accanto ad Olesya da piccola CASA NR 18. VICINI? Noi pensavamo fosse la sorella biologica #DenisePipitone — 🌙 (@Goodvibszz) April 7, 2021

Olesya mentre vede Denise dice : troppo assomiglia a me ! Tradotto dalla mia badande ucraina #DenisePipitone — 🖤 AMY FARRAH FOWLER 🖤 (@vampi_elsa) April 7, 2021