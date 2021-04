Olesya Rostova ha mentito riguardo il suo rapimento? A lanciare questa pesante accusa – che metterebbe in dubbio la credibilità del programma russo che ha portato il caso in tv – è stato il conduttore Roman.

L’uomo, in diretta a Domenica Live, ha svelato di essere il conduttore del reality show che ha lanciato proprio Olesya Rostova. Un reality composto da 15 ragazze giovanissime “disposte a tutto per raggiungere la fama” seguite sul web 24 ore su 24.

Roman ha raccontato a Barbara d’Urso che quando Olesya Rostova ha fatto il provino per il reality show non ha mai menzionato il rapimento e l’orfanotrofio.

“Lei continuava a parlare dei suoi genitori, continuava a raccontare che lei ha in realtà una mamma, una sorella ed un fratello, quando nella trasmissione Lasciali Parlare dice ‘non ricordo se sapevo l’italiano quando ero bambina’, ho capito che era una bugia. Era pronta a tutto per avere questa popolarità. Nel mio show diceva ‘Io vorrei finire in Lasciali Parlare’“.