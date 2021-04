Quando Chi L’Ha Visto ha parlato del caso di Olesya Rostova e della possibilità che fosse Denise Pipitone abbiamo tutti sperato che finalmente questa storia potesse risolversi dopo quasi 18 anni.

Le cose hanno iniziato a prendere una direzione bislacca quando il programma tv russo in cui è stata ospite Olesya ha annunciato di voler dare i risultati delle analisi del sangue della ragazza (con relativo raffronto con quelle di Piera Maggio) in diretta e non in privato alla famiglia di Denise Pipitone. Eppure abbiamo continuato tutti a fare il tifo per Piera, soprattutto vista la somiglianza tra lei e la Rostova.

Adesso però è arrivata un’altra notizia che ha quasi dell’incredibile. Libero ha riportato le dichiarazioni di una ragazza russa, che sostiene che lo show ‘Lasciali Parlare‘ costruirà un teatrino di dubbio gusto intorno a questa vicenda. Pare infatti che in studio (o in collegamento?) ci saranno diverse potenziali madri di Olesya e a turno apriranno le buste con i risultati delle analisi.

“Sono russa, conosco questa trasmissione e come funziona. Ogni storia deve risolversi soltanto all’interno di questa trasmissione. E chiaramente ci vuole tempo. Ora la trasmissione farà le sue ricerche (tutti i casi, le denunce di quel tempo, le chiamate che arrivano). Devono dare tempo per tutto. Poi tutte le potenziali mamme fanno il DNA e soltanto dopo ci sarà una nuova puntata dove ci sarà questa ragazza e tutte queste mamme. Ogni mamma racconta la sua storia. Poi inizieranno ad aprire le buste di esito di ogni mamma. Può essere anche che tutti saranno negativi. Funziona da tutta la vita così questa trasmissione. Per cui ci vuole pazienza”.

Mi auguro vivamente che non sia vero, perché a tutto c’è un limite.

L’avvocato di Piera Maggio sul caso di Olesya.

“Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento televisivo”.

