Olesya Rostova è Denise Pipitone? La trasmissione russa Lasciali Parlare – che avrebbe dovuto svelare il risultato della comparazione dei due gruppi sanguigni oggi – ha posticipato di altre 24 ore la puntata.

Quella di domani sarebbe dovuta essere una puntata tutta incentrata sul caso di Olesya, tanto che gli autori del programma hanno invitato in studio anche Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, che ha però tuttavia preferito optare per un collegamento in streaming.

“A Olesya farò alcune domande per ricostruire la sua infanzia. Insieme ai risultati scientifici che avremo, le risposte della giovane ci aiuteranno a capire se si tratta di Denise o meno. Al momento non abbiamo ancora avuto la possibilità di un contatto diretto con la giovane – ha spiegato l’avvocato Frazzitta – e martedì sarà la prima volta che questo avverrà, in concomitanza con i risultati del gruppo sanguigno. A Olesya chiederò se ricorda i momenti antecedenti all’ingresso in orfanotrofio e, quindi, capire se le persone che l’hanno tenuta segregata fossero dei rom. Soltanto dopo, in caso si accerti la compatibilità, si procederà con il Dna”.

Olesya e Denise, l’avvocato di Piera Maggio: “No al ricatto mediatico”

Tutto questo avverrà solo e soltanto se la tv russa comunicherà anzitempo a Piera Maggio la verità su Olesya.