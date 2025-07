Old Wild West potenzia la digitalizzazione con nuove app e siti

Old Wild West, una catena di ristoranti del gruppo Cigierre che trae ispirazione dal far west, ha introdotto significative innovazioni digitali per arricchire l’esperienza dei suoi clienti. Tra le novità spiccano un sito web rinnovato con funzionalità eCommerce avanzate, una nuova applicazione mobile e un programma di fidelizzazione aggiornato.

La trasformazione mira a rafforzare il legame con oltre 1,6 milioni di clienti fidelizzati, creando un’interazione più coinvolgente attraverso strumenti moderni. Il programma di loyalty è stato ripensato con meccaniche di gamification, suddiviso in quattro livelli (bronzo, argento, oro e platino), ognuno dei quali offre vantaggi specifici e un catalogo di premi sempre più ampio. I membri raggiungendo il livello platino ricevono uno sconto fisso del 5% e la possibilità di partecipare a missioni tematiche che premiano con punti extra.

Gli iscritti beneficiano anche di un buono di benvenuto e di una Coppa Alaska per il compleanno, insieme a prodotti gratuiti, sconti esclusivi e accesso a eventi speciali. Per poter sfruttare tutte queste opportunità, è necessario scaricare la nuova app Old Wild West, disponibile su Apple Store e Google Play.

L’app è stata progettata per gestire il profilo di fedeltà e accedere a tutti i servizi del brand; consente di prenotare tavoli, ordinare da asporto, consultare menu e localizzare ristoranti, il tutto con un’interfaccia intuitiva. Anche il sito web ha ricevuto un restyling che ne migliora l’usabilità, garantendo accesso rapido a tutte le funzionalità, compreso il programma di fedeltà e i servizi online. Questa iniziativa si allinea con la strategia di Old Wild West, che punta a un futuro digitale senza compromettere l’autenticità dell’esperienza nei suoi locali.