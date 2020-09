È stato già vice-ct nel 2010

– Abbandonata ad agosto da Ronald Koeman, passato sulla panchina del Barcellona, la federcalcio olandese ha deciso di affidare la panchina della nazionale a un altro ex grande centrocampista orange, Frank de Boer. de Boer prende il posto di Dwight Lodeweges che era stato nominato commissario ad interim per le prime due gare di Nations League con Polinia (vinta 1-0) e Italia (persa 0-1). Frank de Boer, ex allenatore tra le altre di Ajax e Inter (dove rimase meno di tre mesi, nel 2016, prima di essere esonerato), ha firmato un biennale. Resterà in carica fino al Mondiale in Qatar, che si terrà nell’autunno del 2022.

Il 50enne tecnico sarà panchina già per il prossimo match amichevole tra Olanda e Messico e successivamente per le sfide di Nations League contro Bosnia-Erzegovina e Italia. de Boer, reduce da un’esperienza in Mls con l’Atlanta United (eliminato solo in semifinale), ha già fatto parte dei quadri tecnici della nazionale: nell’estate del 2010 fu vice del ct Bert van Marwijk durante i Mondiali in Sudafrica, dove l’Olanda ha raggiunto la finale, poi vinta dalla Spagna.