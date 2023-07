Olakin Adattatore USB C Maschio a USB 3.0 Femmina, [4 Pezzi] Adattatore USB A a Tipo-C, Adattatore OTG da Thunderbolt 3 a USB, Adattatore Cavo Caricatore Tipo C a USB A

Descrizione prodotto

Lo scopo molto semplice di Olakin è quello di fornire prodotti di qualità superiore con vantaggi comparativi per i clienti.

Dispositivi compatibili (inclusi ma non limitati a)

MacBok Pro 2016 e successivi, MacBok Air 2018 e successivi, MacBok 2015

Watch Series 7 SE

iPhone 11 12 13 Mini Pro Max SE

Galaxy S20 S21 S22 FE Plus Ultra 5G Note 10 20 21, Z Flip Fold

Pad Pro, Pad 8 8a 9 9a generazione Air 4 4a generazione 2020 Mini Gen 6 2021

Pixel 6 5 4 4a 3 3A 2 XL

LG G5 / G6 / V20 / V30 / V35 / V40 / V50, Sony Xperia XZ / XZ Premium / XZ1 / XA1 / X Compact

Huawei P40/P30/P20/Mate 10/Mate 30/Mate 20, Pixel 3a/3a XL/3/3XL/2/2XL

Leggero e facile da trasportare

Adatto per affari e viaggi

Trasferimento OTG SuperSpeed

Full USB 3.0 SuperSpeed, velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps, 10 volte più veloce di USB 2.0. Trasferisci file, film in HD e brani sui tuoi dispositivi USB-C in pochi secondi

Ricarica sicura

Questo adattatore di tipo C supporta fino a 3A di potenza in uscita per caricare il tuo dispositivo. Goditi un trasferimento dati veloce e una ricarica sicura

[Adattatore Usb type c & Adattatore USB A] – Compatibile con iPhone 13/13Pro/13Mini/13 ProMax/12/12 Mini/12 Pro/12 ProMax,Samsung Galaxy S21 Note 10/S20 Plus Ultra, Google Pixel 4/3/2 XL, OnePlus 2 / 3, Lenovo ZUK Z1, pixel C, Galaxy S8/S8+, Huawei P9/P9 Plus/P10/P10 Plus, Honor 8, Mate 9, LG G5/G6, ZenFone 3 e più.

[Adattatore USB A] – Collega facilmente qualsiasi periferica USB-C utilizzando il connettore USB-C. (cavo USB Type-C, unità flash USB Type-C, hub USB Type-C) che utilizza il nuovo connettore USB-C.

[Trasferimento Super Veloce & Ricarica Rapida] – Adattatore USB tipo c velocità di trasmissione dati fino a 5Gbps! Potrai caricare foto e video nel telefono in pochi secondi. La corrente di carica dell’USB A è fino a 3A.

[Materiale] – guscio in lega di alluminio, durevole e resistente alla corrosione, senza ruggine. Nota: lo streaming video non è supportato.

5,99 €