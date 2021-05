Cantare, recitare, ballare, fare acrobazie, incidere dischi, girare film, vincere trofei e raccogliere applausi: quante cose si possono fare solo perché… non si sa nuotare! Questo vale, almeno, per la carriera ricca di successi di Massimo Ranieri, 70 anni domani, cantante e attore, napoletano non solo all’anagrafe – con il nome di Giovanni Calone, quinto di una famiglia di otto figli, cresciuti tutti stipati in un’unica stanza – ma nell’animo, che proprio non sapendo nuotare si è dovuto ‘piegare’ da bambino a cantare su uno scoglio da cui non poteva scappare, per divertire i turisti, che poi ricambiavano con qualche monetina.





