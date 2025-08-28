Oktoberfest: il Treno della Birra da Roma a Monaco di Baviera

Almeno una volta nella vita è consigliabile partecipare all’Oktoberfest, la celebre festa della birra che si tiene a Monaco di Baviera. La manifestazione, che occupa 42 ettari della Theresienwiese, si svolge dal 20 settembre al 5 ottobre e attira circa 6 milioni di visitatori ogni anno, i quali consumano circa 7,5 milioni di boccali di birra.

Per chi desidera partecipare, è importante organizzarsi con anticipo, poiché i voli si esauriscono rapidamente. Quest’anno, un’ulteriore opzione è stata introdotta: il “Treno della Birra”, un servizio notturno offerto dalla “FS Treni Turistici Italiani”. Questo treno parte dalla Stazione Termini di Roma per arrivare alla stazione di Monaco, con fermate anche a Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco e Brennero. Si spera che, vista la richiesta, questa tratta venga ampliata in futuro per includere anche altre zone.

Il servizio è progettato per facilitare chi lavora, con partenza il venerdì sera alle 20 e ritorno lunedì mattina, in tempo per essere in ufficio. A bordo, i passeggeri possono usufruire di bevande, animazione e un ristorante che offre piatti tipici bavariani. Le sistemazioni notturne comprendono poltrone e cuccette, fino a cabine singole e doppie.

Fino al 7 settembre, l’offerta promozionale per una cuccetta è di 99 euro a tratta, con un prezzo totale di 178 euro per andata e ritorno. Per il vagone letto, i costi variano dai 225 euro ai 400 euro per chi prenota anche il ritorno.

Il primo weekend di viaggio inizia venerdì 26 settembre, con arrivo a Monaco il sabato, e il ritorno è previsto per domenica 28. Il secondo weekend parte venerdì 3 ottobre, con lo stesso programma.