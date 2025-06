Oklahoma City Thunder pareggia le NBA Finals contro Indiana

Indianapolis, 14 giugno 2025 – La serie delle NBA Finals si fa intensa tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Dopo la sconfitta in gara 3, i Thunder hanno pareggiato la serie sul 2-2 battendo Indiana 111-104 al Gainbridge Fieldhouse, riconquistando il vantaggio del fattore campo.

Il match è stato caratterizzato da emozioni e spettacolo, con Oklahoma City che, nonostante una scarsa percentuale al tiro da tre (3/16, 18.8%), ha saputo rimontare dopo un inizio in svantaggio. Shai Gilgeous-Alexander ha guidato la squadra con 35 punti, di cui 15 nell’ultimo quarto, riportando prestazioni all’altezza del titolo MVP dopo una gara 3 sottotono. Anche Jalen Williams ha giocato un ruolo chiave, contribuendo con 27 punti e 7 rimbalzi, mentre Chet Holmgren ha messo a segno una doppia doppia da 14 punti e 15 rimbalzi. Alex Caruso ha segnato nuovamente 20 punti dalla panchina.

Per i Pacers, rimanere delusi dopo aver controllato gran parte della partita deve essere una pesante assenza, in particolare dato che non sono riusciti a chiudere il match per il possibile 3-1. Pascal Siakam ha segnato 20 punti, seguito da Tyrese Haliburton con 18 punti, ma l’insufficiente 1/7 nel tiro da tre ha pesato. Obi Toppin ha contribuito con 17 punti e 7 rimbalzi.

Nel corso della partita, l’equilibrio ha dominato i primi due quarti, con Indiana in vantaggio a metà gara. Tuttavia, un forte affondo dei Pacers ha portato a un vantaggio di 10 punti nel terzo quarto, prima che i Thunder reagissero con un parziale di 31-17 nell’ultimo periodo, determinante per la vittoria finale.

