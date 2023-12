Okafor e Pobega: infortuni Milan, il comunicato

Non giungono buone notizie in casa Milan. Dopo la gara di campionato contro il Monza, Stefano Pioli deve fare i conti con l’infermeria affollata.

Okafor e Pobega, infatti, sono usciti infortunati dalla sfida contro i brianzoli di Raffaele Palladino.

Questa mattina i due calciatori sono stati sottoposti ad esami clinici approfonditi per accertare le loro effettive condizioni.

Pobega ha riportato un danno che coinvolge la componente tendinea del retto femorale che si inserisce nell’anca sinistra. La lesione è meritevole di nuovo controllo fra una settimana e valutazione specialistica, al fine di scegliere il trattamento più opportuno.

Okafor, uscito dal campo dopo aver avvertito una sensazione crampiforme alla coscia sinistra, ha riportato una lesione di un muscolo flessore profondo, il semimembranoso. Verrà rivalutato fra una settimana.

Per entrambi i tempi di recupero non saranno brevissimi. Con ogni probabilità, dopo i nuovi controlli dei prossimi giorni, il loro ritorno in campo sarà solamente per il 2024.