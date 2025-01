Ok riforma entro estate, nessun pm soggetto a esecutivo

La riforma della giustizia italiana, annunciata dal ministro Carlo Nordio, è attesa per l’estate. Il Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza con 90 voti favorevoli. Nordio ha criticato il potere attuale del pubblico ministero, definendolo un “superpoliziotto” che gestisce indagini senza responsabilità adeguata. Ha evidenziato come molte inchieste siano risultate infondate e costose, con conseguenze negative sull’amministrazione della giustizia. La riforma intende separare le carriere dei magistrati e rafforzare il ruolo dei giudici, contrastando il rischio di un assoggettamento del pubblico ministero all’esecutivo. Nordio ha inoltre riconosciuto il dibattito sulle preoccupazioni relative alla raffinatezza del sorteggio dei giudici e alla leadership del CSM.

Il ministro ha escluso ogni possibile amnistia, considerandola un segno di debolezza dello Stato e un incentivo alla recidiva, mentre ha annunciato progressi significativi nella riduzione dell’arretrato civile. Sono previsti investimenti per l’edilizia penitenziaria, inclusa la riqualificazione strutturale e il miglioramento della sicurezza. Nordio ha descritto un programma di inclusione sociale da 275 milioni di euro per aiutare il reinserimento dei detenuti, attraverso misure di accoglienza e strutture riabilitative. Ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra vari enti per facilitare il reinserimento socio-lavorativo degli ex detenuti e ha annunciato finanziamenti per attività culturali in carcere.

Infine, il ministro ha invitato a spostare il dibattito da posizioni emotive a un confronto costruttivo e razionale riguardo alla riforma della giustizia.