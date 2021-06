Nel corso degli ultimi mesi avete probabilmente sentito parlare della “crisi dei semiconduttori” che ha colpito il mercato dell’elettronica di consumo e rallentato in particolare la produzione automobilistica: il termine viene utilizzato come sinonimo di “crisi dei chip”, lasciando intendere che chip e semiconduttori siano la stessa cosa. Però non è proprio così.

I semiconduttori sono i materiali speciali che si utilizzano per realizzare le componenti di base dei chip, ovvero i transistor, i diodi, i resistori e tutte le altre componenti fondamentali dell’elettronica. La loro caratteristica fondamentale è indicata dal nome stesso: sono per definizione materiali la cui conducibilità (o conduttività) elettrica si attesta su valori che sono più o meno a metà strada rispetto a quella dei buoni conduttori (come il rame) e quella dei materiali isolanti (come la gomma o il quarzo). I semiconduttori si possono drogare, ma senza conseguenze nefaste: è un processo che consiste nell’aggiunta di impurità, come una spruzzata di atomi di altri elementi chimici, che serve a controllare meglio la variazione della conducibilità elettrica del materiale in funzione di parametri esterni, come la temperatura.

Semiconduttori, una storia che inizia a fine Settecento

Ormai li associamo all’elettronica e ai computer, ma i semiconduttori sono studiati da secoli: il nome lo devono ad Alessandro Volta, che li battezzò già nel lontano 1782. Fu tuttavia Michael Faraday, nel 1833, a documentare per primo il fenomeno della semiconduttività elettrica, con esperimenti sul solfuro d’argento. Oggi i semiconduttori più utilizzati nel settore elettronico sono il germanio, l’arseniuro di gallio e soprattutto il silicio, che gli anglosassoni chiamano Silicon. Da italiani incappiamo spesso in qualche traduzione disattenta del termine in silicone, che è invece un polimero organico dalle ottime caratteristiche isolanti.

La carestia di semiconduttori che stiamo attraversando non riguarda i semiconduttori nel senso fisico-chimico del termine, ma i chip e i componenti elettronici di base che di quei materiali sono fatti: il silicio è il secondo elemento più abbondante dopo l’ossigeno; il germanio è leggermente più raro, ma se ne trova comunque tanto. Il problema non è trovarli o estrarli, ma trasformarli in transistor, in wafer (così si chiamano) per circuiti stampanti e infine in microchip fatti e finiti.

È un processo costoso, complesso, e soprattutto lungo: per portare a regime una nuova produzione, a seconda del prodotto finito, possono servire anni. L’inasprimento dei rapporti commerciali fra Stati Uniti e Cina, le pressioni degli Usa su Taiwan e Corea del Sud (dove si producono oggi la maggior parte dei chip) e le conseguenti difficoltà di produttori cinesi come Smic, hanno spinto verso l’isolamento e alterato un equilibrio che si basava sempre sulla semi-conduttività, ma delle relazioni geopolitiche (sì, il gioco di parole è intenzionale).

Il risultato è quello che oramai è chiaro a tutti: le aziende con catene di approvvigionamento snelle e flessibili sono riuscite ad accaparrarsi dai produttori asiatici quanti più chip possibili (o semiconduttori, se si preferisce la comunque impropria metonimia), in particolare dalla taiwanese Tsmc. Per tutti gli altri, soprattutto per le case automobilistiche, rimangono le briciole e l’impossibilità di procurarsi in tempi brevi componenti fondamentali, senza che si veda ancora la fine di una crisi senza precedenti. Una crisi che segnerà senza dubbio un profondo riassetto della produzione elettronica globale.