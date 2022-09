ok a «storico» accordo nazionale per medici dell’Inps

Approvato l’accordo nazionale per le attività libero professionali in convenzione dei medici Inps. Ne dà notizia Alfredo Petrone, segretario nazionale settore Fimmg Inps che definisce la firma della convenzione «un momento storico». Con la deliberazione di ieri, infatti, il Cda Inps «ha suggellato la definitiva approvazione dell’accordo». Finalmente, dice Petrone, «è al capolinea la lunga storia di contratti annuali in assenza di tutele dei medici convenzionati Inps», dice Petrone.

Fimmg: «Ora procedere spediti con la pubblicazione del bando»

«Chiediamo all’ Istituto di procedere spediti con la pubblicazione del bando – continua Edy Febi, vicesegretario Vicario del Settore Fimmg Inps – affinché siano al più presto conferiti gli incarichi ai medici che, va ricordato, dal prossimo anno dovranno occuparsi anche delle competenze delle Commissioni mediche di verifica attualmente al Mef e trasferite all’Inps dal Decreto semplificazioni fiscali».

Petrone: «Con accordo nazionale l’Inps potrà adempiere al suo ruolo»

«Con l’approvazione di questo accordo collettivo nazionale – continua Petrone – l’Inps potrà dare una risposta efficace alle fasce deboli della popolazione e adempiere alle molteplici competenze medico legali affidate all’Istituto». Infine Petrone ringrazia il presidente Pasquale Tridico «che ha iniziato il suo mandato e perseguito, con la nostra stessa determinazione, questo obiettivo, raggiunto con l’impegno di tutte le forze in gioco».