Oipa trova 17 gatti in condizioni disastrose

Sette gatti, rinchiusi per anni in un negozio fatiscente, sono stati salvati dall’Oipa in un’operazione chiamata “Chiusi al buio, dimenticati.” I gatti vivevano in condizioni disastrose, privi di cibo e di igiene, e senza luce del sole. Il ritrovamento ha suscitato indignazione, specialmente considerando che il negozio era sottoposto a sequestro dopo la scoperta di altri casi simili, come quello di Gattoland, distrutto da un incendio tre anni fa. Durante l’operazione, 17 gatti sono stati recuperati; attualmente, 12 di questi sono in attesa di essere adottati. Gli animali, appartenenti alle stesse famiglie, si erano accoppiati tra loro, e ora sono stati trasferiti in una struttura di protezione dove riceveranno le cure necessarie.

Per far fronte ai costi del recupero, l’Oipa ha avviato una raccolta fondi per coloro che desiderano contribuire, anche con piccole donazioni, al salvataggio dei gatti. L’iniziativa è stata ispirata dal lavoro di un meccanico che si è preso cura di una popolazione di gatti randagi. La solidarietà e l’impegno dell’Oipa promettono un futuro migliore per questi animali, che sono stati trovati in condizioni critiche.

Un video condiviso da Oipa su Instagram mostra le condizioni in cui vivevano i gatti al momento dell’irruzione. La raccolta fondi non solo mira a garantire le cure necessarie, ma anche a facilitare l’adozione dei felini salvati, offrendo loro una nuova chance di vita lontano dalle sofferenze appena vissute.