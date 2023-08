Oielai TIK Tok Leggings Sportivi da Donna, Leggings Push Up Boom Booty a Vita Alta con Controllo Addominale, Fitness Leggins Yoga Palestra Leggings per Donne e Bambina

Descrizione prodotto

Oielai Sport Leggings a Vita Alta Anticellulite da Donna

Opportunità:

Puoi indossare i leggings per esercizio, yoga, pilates, corsa, jogging o altre occasioni quotidianeL’articolo include: 1 x leggings da donna

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 20 x 10 x 1 cm; 260 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 29 giugno 2021

Produttore ‏ : ‎ Oielai inc.

ASIN ‏ : ‎ B097HJ5L89

Numero modello articolo ‏ : ‎ Leggings

Categoria ‏ : ‎ Donna

【Modellante A vita alta】 leggings sportivi donna elastici sono progettati con vita alta a forma di V, controllo della pancia, nessun spostamento, rendono il tuo sedere un aspetto aerodinamico, ottieni un succoso culo color pesca quando sei in questo leggings da palestra

92% poliestere 8% spandex, appositamente per la tua pelle delicata tender

【Texture】 Stretch a quattro vie e non trasparente, poiché adottiamo la tecnica Four Needle Six Thread per realizzare questi leggings push up, la qualità del cucito può superare perfettamente il test tozzo, molto allungato senza essere trasparente. È morbido, leggero, inodore, delicato sulla pelle, traspirante e ad asciugatura rapida, per un’esperienza di utilizzo confortevole

【Consigli sulla taglia】 I leggings da yoga hanno 5 taglie: taglia S (si adatta come EU 36-38), taglia M (si adatta come EU 38-40), taglia L (si adatta come EU 40), taglia XL (si adatta come EU 42) , Taglia XXL (si adatta come EU 44). I leggings da allenamento sono così elastici che si adattano bene alla maggior parte delle persone. Si prega di controllare la tabella delle taglie per riferimento prima dell’acquisto

【Occasioni】 Questi anticellulite donna a vita alta si adattano bene al tuo corpo, ti permettono di muoverti senza restrizioni, puoi indossarli per yoga, pilates, corsa, fitness o ugualmente per jogging o esercizi in palestra, oltre ad abbinarli nella vita quotidiana leggings corti

