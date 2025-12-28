Ohio, controlli sugli immigrati: il vescovo di Columbus dispensa dalle celebrazioni

Il vescovo di Columbus, Ohio, Earl Fernandes, ha deciso di dispensare gli immigrati dalle celebrazioni natalizie a causa dell’incremento dei controlli sull’immigrazione nella diocesi. I controlli hanno causato un aumento della paura e dei sentimenti di ansia tra le comunità di immigrati, che potrebbero essere dissuase dalla partecipazione alla messa a causa della paura di essere fermati.

Il vescovo ha stabilito la dispensa dalle celebrazioni dopo aver consultato molti pastori i cui parrocchiani sono maggiormente colpiti da questa ondata di controlli. Secondo il decreto, i fedeli cristiani hanno l’obbligo di partecipare alla messa la domenica e nei giorni festivi di precetto, compresa la festa della Natività di Gesù, ma la paura legata ai controlli potrebbe essere un ostacolo per l’adempimento di questo obbligo.

Il vescovo riconosce che la paura potrebbe essere dannosa per il benessere spirituale dei fedeli e che il vescovo diocesano può dispensare i fedeli dalle leggi disciplinari quando ciò contribuisce al loro benessere spirituale. Pertanto, la dispensa dalle celebrazioni natalizie è stata stabilita per proteggere i fedeli immigrati da possibili conseguenze negative legate ai controlli sull’immigrazione.