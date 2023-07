OHCAST TV BOX ANDROID

Con OhCast TV Stick 4K Max potete accedere a tutti i vostri programmi preferiti con un solo clic. L’ultima versione del nostro dispositivo OhCast TV Stick 4K Maxk è una delle chiavette di streaming più vendute, con 2 volte più RAM e ROM, ed è anche 2 volte più veloce di qualsiasi altra chiavetta attualmente disponibile sul mercato. Questo smart TV box Android è dotato dell’ultimo sistema operativo Android 10.0 che consente di accedere a tutti i contenuti multimediali, come Netflix, Prime, OCS, ecc. e di scaricare tutte le applicazioni (IPTV) disponibili sul Play Store. Con OhCast TV Stick 4K Max risparmierete tempo e denaro perché avrete accesso a migliaia di applicazioni disponibili, tra cui Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, senza dover acquistare una smart TV. Potrete anche equipaggiare un secondo TV ed evitare di pagare un secondo box. HDMI 2.0 e uscita 4K @30fps Supporta l’uscita con risoluzione HD 6K, HDMI 2.0 e l’accelerazione grafica hardware 3D. È possibile godere di immagini più chiare con la famiglia e gli amici con una risoluzione superiore a 4K. Possibilità di avere due mesi di abbonamento se si acquista una chiave. Le piace ascoltare la musica? Con OhCast TV Stick 4K Max, potrete ascoltare in streaming brani da Amazon Music, Spotify, Deezer e molto altro. Facile da configurare e discreto: basta collegarlo dietro il televisore, accenderlo e connettersi a Internet per avviare la configurazione. Godetevi un’esperienza migliore: niente più problemi, niente più armeggi e niente più stress. Non è necessaria alcuna pazienza: tutto è semplice Confezione e garanzia: la confezione include 1 TV Box, 1 adattatore di tensione, 1 telecomando, 1 cavo HDMI e 1 manuale d’uso. Se ci sono ancora problemi, contattateci in qualsiasi momento. Troveremo la soluzione migliore per voi entro 24 ore. Offriamo inoltre un rimborso illimitato di 60 giorni e una garanzia di 12 mesi.

