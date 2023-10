OHAYO Cassa Bluetooth Potente 40W, Altoparlante Portatile Impermeabile IPX7, Cassa Bluetooth 5.0 Wireless con Luci a LED, 30H di Autonomia, Bassi Profondi, AUX, Micro SD, per Viaggi/Esterno

Pile ‏ : ‎ 2 Ioni di litio pile necessarie. (incluse)Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8 x 8 x 18 cm; 585 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 17 giugno 2022Produttore ‏ : ‎ OHAYOGaranzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.ASIN ‏ : ‎ B0B4CJPFMXNumero modello articolo ‏ : ‎ OHAYO X8ProPaese di origine ‏ : ‎ CinaAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

IPX7 CASSA COMPLETAMENTE IMPERMEABILE: Questo Cassa Portatile è abbastanza robusto per qualsiasi avventura. E dopo rigorosi test, soddisfa lo standard di impermeabilità IPX7. È completamente impermeabile e può persino galleggiare in superficie, completamente immerso in 3,3 piedi d’acqua per un massimo di 30 minuti. Così puoi usarlo dove vuoi, al mare, in piscina, in barca o sotto la doccia.

EPICHE 30 ORE DI GIOCO: Altoparlante Bluetooth ad alta capacità utilizza la più recente tecnologia della batteria nei veicoli elettrici di fascia alta per offrire fino a 30 ore di riproduzione con una singola carica. Ovviamente puoi anche disabilitare luci e clic multicolori in base alle tue esigenze e prolungare la durata della batteria (il tempo di riproduzione effettivo varia in base al volume, al contenuto audio e all’utilizzo).

INCREDIBILE PORTATA BLUETOOTH DI 66 PIEDI: Cassa Wireless OHAYO utilizza la più recente tecnologia di trasmissione wireless di Bluetooth 5.0 per una connessione veloce e stabile ai tuoi dispositivi Bluetooth. Con un’incredibile portata Bluetooth fino a 66 piedi, ascolta musica, e-book o notizie anche mentre cammini per casa! Questo altoparlante portatile ha un’ampia compatibilità e può essere accoppiato con qualsiasi telefono, tablet, laptop e dispositivo Bluetooth.

VERA FUNZIONE STEREO WIRELESS: Con la vera funzione stereo wireless, puoi accoppiare due altoparlanti OHAYO per ottenere una vera riproduzione Bluetooth wireless dei canali sinistro e destro separati dai due altoparlanti Bluetooth. Controlla semplicemente il dispositivo True Wireless Stereo principale e riproduci l’audio su entrambi i dispositivi sincronizzati per raddoppiare il miglioramento stereo. Ordina ora e goditi la nostra garanzia di 12 mesi senza preoccupazioni e un servizio clienti cordiale.