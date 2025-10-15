Ohanian critica lo stato attuale di Internet e i bot dominanti

Alexis Ohanian, cofondatore di Reddit, ha espresso la sua insoddisfazione riguardo allo stato attuale di Internet. Durante un episodio di TBPN, ha lodato i conduttori John Coogan e Jordi Hays, ma ha anche manifestato la sua frustrazione, affermando che ciò che una volta era un luogo di connessione è diventato disumano.

Ohanian ha dichiarato che gran parte di Internet è ora dominata da bot o da contenuti generati da intelligenza artificiale, facendo riferimento alla diffusione di “LinkedIn slop”. Ha citato la “teoria di Internet morto”, che sostiene che l’attività dei bot supera quella degli esseri umani online. Recentemente, anche Sam Altman, CEO di OpenAI, ha riconosciuto di notare un’abbondanza di account Twitter gestiti da modelli di linguaggio AI, confermando la preoccupazione di Ohanian.

Secondo Ohanian, l’Internet dovrebbe tornare a essere un ambiente vivace, caratterizzato da contenuti e visualizzazioni autentiche. Ha sottolineato l’importanza di “una prova di vita” per mantenere l’attenzione degli utenti.

Ha anche menzionato l’emergere di nuove generazioni di social media, focalizzate su interazioni umane autentiche, specialmente attraverso chat di gruppo sempre più popolari. Queste chat, che avvengono anche su piattaforme come Signal e Discord, rappresentano un modo per gli utenti di condividere pensieri invece di utilizzare Twitter. Tuttavia, anche in questi spazi ci sono pericoli, poiché alcuni utenti stanno utilizzando AI per generare e modificare i loro messaggi.

Ohanian ha concluso affermando che le chat di gruppo rappresentano uno standard di qualità, ma è necessario evolverle ulteriormente per ottenere informazioni di valore.