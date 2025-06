Oh Ma: la nuova hit di Rocco Hunt e Noemi è qui!

Rocco Hunt e Noemi hanno rilasciato la loro nuova canzone intitolata Oh ma, considerata un potenziale tormentone estivo. Entrambi gli artisti hanno espresso la loro gioia sui social, annunciando l’inizio della stagione estiva. Non è la prima volta che collaborano su un successo estivo, come dimostrano i brani in passato, come Makumba e A un passo dalla luna.

Rocco Hunt porterà in tour il suo nuovo progetto, Ragazzo di giù, a partire dal 20 giugno con una prima data a Campobasso, in occasione del Festival dei Misteri. La tournée si concluderà l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano, con un calendario ricco di eventi in diverse località italiane. Hunt è noto per i suoi brani di successo e per diverse collaborazioni, e ha recentemente sottolineato l’importanza di raccontare storie personali con la sua musica, esprimendo il valore del suo ultimo album.

Anche Noemi è attivamente impegnata con concerti previsti per il tour estivo e una tournée autunnale nei teatri. Il 20 dicembre si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma. A febbraio ha pubblicato il nuovo album Nostalgia, che include il singolo Se t’innamori muori, presentato al Festival di Sanremo e già certificato disco d’oro. Noemi ha descritto il suo album come un viaggio emozionale, ispirato da una "nostalgia luminosa" che la motiva nella sua arte.

Fonte: tg24.sky.it