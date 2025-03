Ognuno si impegni per ideali di libertà e giustizia

In occasione del 164° anniversario della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo per difendere libertà e giustizia, promuovendo la pace in un contesto internazionale caratterizzato da conflitti. Nel suo discorso, ha affermato: “Il 17 marzo celebra la nascita dell’Italia e, con essa, l’unità conquistata a caro prezzo con il Risorgimento, insieme alla riappropriazione, con la lotta di Liberazione, della propria identità e unità.”

Durante la mattinata, il presidente Mattarella, insieme alla premier Giorgia Meloni e alle più alte cariche dello Stato, si è recato all’Altare della Patria, dove ha deposto una corona al Milite Ignoto in segno di rispetto e commemorazione. Questo gesto celebra non solo la storia dell’unità italiana, ma rappresenta anche un atto di gratitudine verso coloro che hanno sacrificato la propria vita per la libertà e l’unità del Paese. L’evento è un momento di riflessione sull’importanza della coesione nazionale e sulla necessità di lavorare insieme per affrontare le sfide attuali e future. Mattarella ha messo in evidenza il valore della memoria storica nel costruire una società giusta e solidale, esortando i cittadini a rimanere vigili nella difesa dei principi democratici. La celebrazione del 17 marzo rimane un’occasione fondamentale per rinnovare l’impegno verso i valori di unità e identità, indispensabili per il progresso dell’Italia e per la sua reputazione nel mondo.