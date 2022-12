Ogni notte a casa loro è un incubo: la webcam svela la verità

Una webcam installata in camera di una coppia per filmare ciò che accade al suo interno durante la notte svela la verità sul loro incubo peggiore.

Dopo una lunga serie di notti trascorse insonni e alcuni incubi trasformatisi sempre più in una vivida realtà, una coppia ha scelto di installare una videocamera a infrarossi all’interno della loro camera da letto per scoprire cosa provocasse – durante le ore notturne – degli insoliti rumori improvvisi e altrettanti inquietanti cigolii.

Ogni notte a casa loro è un incubo: la webcam in camera svela la verità – VIDEO

Sebbene la webcam installata ricordi molto – per la sua inquadratura – un tipico episodio della nota saga cinematografica di “Paranormal Activity” – avrebbe in realtà finalmente permesso alla coppia, qui divenuta protagonista dello stravagante episodio poi condiviso in rete, di comprendere quale fosse l’intruso nella loro routine quotidiana. E di scoprire, dunque, cosa avesse trasformato le loro ore dedite al riposo in un incubo ad occhi aperti.

Potrebbe interessarti anche >>> La scoperta del gatto, sullo scivolo per la prima volta: diventa un loop – VIDEO

Mentre la didascalia al video – pubblicato sulla pagina Instagram di @OwlKitty – specifica come l’episodio sia “tratto da una storia vera” le immagini in movimento del filmato si accingono a descrivere alla perfezione ciò che davvero è accaduto, durante la notte, in prossimità del letto della coppia di coniugi.

🐾💖 SEGUICI ANCHE SU: FACEBOOK | TIKTOK | INSTAGRAM | YOUTUBE | TWITTER 🐶🐱

I due fidanzati azionano la ripresa, si avviano verso il letto e spengono la luce. Attorno a loro cala l’oscurità, mentre al loro fianco – tra le lenzuola – si scorge la figura rannicchiata del loro gatto.

Quando l’alba sarà ormai vicina l’arcano verrà finalmente svelato. Caduti in un sonno profondo questo vacillerà a causa del loro gatto, che vagando inizialmente per la stanza buia raggiungerà l’estremità della porta della camera con un balzo provocando il suo cigolio. Dopo un primo esagitato risveglio dei padroni di casa, che non riconoscono nel gatto la motivazione di quel rumore accingendosi a tranquillizzarlo, si riassopiscono nuovamente.

Potrebbe interessarti anche >>> Gatto viene adottato grazie ai social media e alla sua peculiarità

Il micio farà vacillare e poi cadere un oggetto di vetro posto sul comodino, ciò provocherà un secondo risveglio. E un terzo, infine, stavolta causato dai graffi sulla porta. A immagini analizzate dalla coppia in retrospettiva pare che il felino amico dei due, infatti, abbia un bizarro gusto per il macabro. E che abbia, fino a quel momento, causato lo spavento della coppia quasi consapevolmente.