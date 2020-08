Gli ascolti di Ogni Mattina, lo show di Adriana Volpe con Alessio Viola in onda su Tv8, non sembrerebbero decollare ed a poco sembrerebbe essere servita la puntata con ospite Vittorio Sgarbi in cui ha fatto lo show offendendo tutti.

Come riportato da Giuseppe Candela di Dagospia, Ogni Mattina sarebbe a rischio chiusura, ma non nell’immediato, bensì a fine anno (se gli ascolti non dovessero migliorare).

“A un mese dal debutto Ogni mattina, il contenitore mattutino di Tv8 con Alessio Viola e Adriana Volpe, continua a non decollare. Ascolti flop tra lo 0,8 e l’1,1%, numeri di gran lunga inferiori ai film che precedono e seguono il programma. La trasmissione che sembra scimmiottare la generalista continua a proporre volti noti e a inserire nomi forti (con cachet importanti inclusi, si immagina) ma l’auditel non risponde. Inutile dire che dalle parti di Tv8 le aspettative erano molto diverse. Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l’esperimento perché in tv serve tempo e c’è voglia di insistere. Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre”

Alla luce dei fatti dopo il Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha fatto bene a migrare su Tv8?