Le fan di Harry Styles sono sul piede di guerra contro il programma Ogni Mattina (che la scorsa settimana ci ha regalato una deliziosa catfight). Su Twitter è entrato ai primi posti delle tendenze l’hashtag #OgniMattinaIsOverParty. Il motivo? Ieri nello show si è parlato del fenomeno del crossdressing e delle foto di Harry con abiti “femminili” sull’ultimo numero di Vogue US.

Caterina Collovati c’è andata giù pesate e ha detto che secondo lei il crossdressing è una pagliacciata.

“Io come immaginate non amo affatto l’uomo che si traveste da donna. I miei completi al massimo hanno pantalone e giacca. Non mi piace né l’uomo che si traveste da donna e né la donna che scimmiotta l’uomo. Credo che si tratti di menzogna, di finzione, di pagliacciata e di esibizionismo. Quella di Harry Styles per me è solo un’operazione di marketing. Mi pare più brutto nei confronti del pubblico. Non c’entra niente l’identità sessuale, quindi perché svilire queste battaglie con queste cose? Io dico che ridicolizzare un maschio e metterlo in abiti femminili non aiuta, è fuorviante, non è libertà, è un messaggio circense, mi viene in mente il pagliaccio del circo. Io personalmente non amo queste cose”.