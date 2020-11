Ogni Mattina di Adriana Volpe e Alessio Viola è un bel contenitore pop, ma a quanto pare non è piaciuto ai telespettatori di Tv8 dato che da settimane lo hanno fatto crollare sotto l’1% di share.

Lo scorso venerdì ha addirittura toccato il record negativo dello 0,5% nella prima parte e dello 0,6% nella seconda con una media di 40 mila telespettatori. Roba che una mia storia Instagram è vista da più persone.

Eppure, quando questi dati sono stati fatti notare ad Adriana Volpe, la conduttrice – felice del raggiungimento delle 100 puntate – ha rispedito al mittente le accuse.

“Faremo i conti quando la rete avrà finito di fare il passaggio di frequenze. Ci sono molte zone dove non ci vedono se non risintonizzano il canale. Facciamo i conti a giugno… lì riceveremo le pagelle. Noi puntiamo ai contenuti”.

Beh, spero per Adriana Volpe che tutti questi italiani che non riescono a vedere Tv8 risintonizzino il proprio televisore, perché lo share della sua trasmissione è decisamente preoccupante.

“Siamo arrivati a 100 puntate grazie a Voi 😍 Voglio anche ringraziare tutta la mia squadra: Alessio, gli autori, regista, redazione, sartoria, reparto trucco, operatori, redattori, fonici,inviati e tutti coloro che mi regalano un sorriso prima della diretta. Un grazie speciale a @marco_profeta77 che è partito con me in questa avventura, allontanandosi da Roma e dal suo studio… per me… per Amicizia quella con la A maiuscola”.