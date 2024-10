Ogni like è un abbraccio virtuale

Marco Bucci, candidato alla presidenza della Regione Liguria, esprime il suo apprezzamento per le considerazioni di Adnkronos riguardo all’importanza dei social media nella comunicazione odierna. Bucci si presenta come una persona non influente con un team esteso di social manager, ma evidenzia l’importanza di avere collaboratori qualificati e creativi che lo supportano. La sua interazione con le persone avviene principalmente per strada, dove ritiene fondamentale guardare negli occhi gli elettori e stringere loro la mano, affrontando insieme i problemi concreti e cercando soluzioni.

Bucci sottolinea che ogni “like” ricevuto sui social costituisce un abbraccio virtuale, fornendo motivazione e energia per affrontare le sfide che lo attendono. Egli riconosce che i social network sono canali efficaci per comunicare con le nuove generazioni e si dimostra favorevole al fatto che i liguri discutano questioni riguardanti infrastrutture e trasporti online. Questi temi gli stanno particolarmente a cuore, e Bucci si impegna a mettere in campo la sua esperienza e credibilità per realizzare progetti significativi.

Secondo Bucci, questa attenzione verso le opere infrastrutturali, come la Gronda e la Diga del porto, che il suo avversario tende a criticare piuttosto che sostenere, ha generato un diverso sentiment tra l’elettorato. Bucci fa riferimento a un modo di essere tipico dei liguri, caratterizzato da un approccio concreto alle problematiche regionali, in contrasto con l’atteggiamento del suo concorrente. La sua comunicazione, sia diretta che attraverso i social, riflette un desiderio di connessione autentica con i cittadini, posizionando la sua candidatura come un’opzione realistica per affrontare le sfide della Liguria.

In conclusione, Bucci si propone di continuare a lavorare a stretto contatto con la comunità ligure, permettendo un dialogo aperto e diretto, utilizzando anche i social media come uno strumento per rafforzare il legame con gli elettori e promuovere promesse concrete e realizzabili.