Ogni bicchiere d’acqua lo riduce fino al 13%

Con l’arrivo della bella stagione, aumenta il rischio di disidratazione e, di conseguenza, il rischio di coliche renali. L’acqua è il principale alleato per la salute dei reni, insieme a una corretta alimentazione e a uno stile di vita sano, come sottolinea Vincenzo Mirone, urologo e presidente della Fondazione pro-prevenzione e ricerca in oncologia.

La colica renale si manifesta come un dolore acuto che si irradia dalla zona lombare all’addome e inguine. Spesso associata a sintomi riconoscibili, può manifestarsi anche in modo asintomatico; la calcolosi renale, infatti, è spesso silente, ma se trascurata può danneggiare gravemente la funzionalità renale. La prevenzione inizia con l’assunzione di acqua: bere almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno, preferibilmente a basso contenuto di sodio, può ridurre il rischio di formazione di calcoli fino al 13%. Si raccomanda di distribuire l’assunzione durante la giornata, evitando le bevande gassate che aumentano il rischio di calcoli. Agrumi e caffè, al contrario, hanno un effetto protettivo.

Negli ultimi decenni, la calcolosi urinaria ha subito un aumento significativo, colpendo soprattutto uomini tra i 30 e i 50 anni, ma anche le donne sono sempre più interessate a causa dei cambiamenti nelle abitudini alimentari. La prevenzione passiva include la riduzione di proteine animali, sale e alimenti ricchi di ossalati, oltre a prioritizzare frutta e verdura. L’attività fisica regolare e il mantenimento del peso forma sono cruciali per uno stile di vita anti-calcoli. Per chi ha già sofferto di calcolosi, è importante valutare il rischio di recidiva e, se necessario, intraprendere un’analisi metabolica completa.