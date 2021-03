Inizia oggi una settimana con 42 milioni di italiani in zona rossa. Scattano i nuovi scenari e a parte la Sardegna, che è bianca, ci sono 10 Regioni e una Provincia autonoma nello scenario con più restrizioni. Si tratta di Puglia, Campania, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento e Molise. Tutte le altre invece sono in zona arancione, anche se qualcuna ha anche delle zone rosse al suo interno a causa dell’alta circolazione del virus.

La scorsa settimana lo scenario descritto dalla Cabina di regia nel suo monitoraggio del venerdì è stato in peggioramento e il numero di infezioni da coronavirus negli ultimi giorni è cresciuto ma in modo un po’ meno pesante. Nella settimana che si è conclusa ieri, quella cioè dall’8 al 14 marzo, sono state rilevate 155.934 nuove positività contro le 142.388 dei sette giorni precedenti. Si tratta di una crescita di 13.546, cioè del 9,5 per cento. Domenica scorsa si era chiusa la settimana con un incremento del 22,6 per cento (oltre 26mila casi) e quella precedente addirittura si era saliti del 32,8% (28.689 casi in più).

Le Regioni, vanno male Veneto e Friuli

Sono 13 le Regioni che vedono i dati crescere ancora. A parte la Val d’Aosta, che ha numeri assoluti così bassi che la espongono a forti spostamenti percentuali (cosa che vale in parte anche per la Sardegna), a peggiorare di più sono Veneto e Friuli. Ecco i numeri. La Val d’Aosta passa da 67 a 184 (+117, +175 per cento), il Friuli Venezia Giulia passa da 3.937 a 5.398 (+1.461, +37,2 per cento), il Veneto da 8.863 a 11.804 (+2.941, +33,2 per cento), la Sardegna da 554 a 734 (+180, +32,5 per cento), la Calabria da 1.490 a 1.815 (+325, +21,8 per cento), la Sicilia da 3.830 a 4.419 (+589, +21,8 per cento), la Lombardia da 30.926 a 33.061 (+2.135, +21,4 per cento), la Puglia da 8.407 a 10.101 (+1.694, +20,1 per cento), il Piemonte da 12.087 a 14.258 (+2.171, +17,9 per cento), il Lazio da 9.941 a 11.627 (+1.686, +16,9 per cento), la Campania da 17.602 a 18.401 (+799, +4,5 per cento), la Toscana da 8.216 a 8.531 (+315, +3,8 per cento), l’Emilia-Romagna da 19.172 a 19.866 (+694, + 3,6 per cento). A scendere sono le altre, cioè le due Province e sei Regioni. La Provincia di Bolzano passa da 1.520 a 1.115 (-405, -30,4 per cento), l’Abruzzo da 3.038 a 2.598 (-440 caso, -14,4 per cento), l’Umbria da 1.756 a 1.538 (-218, -12,4 per cento), la Basilicata da 954 a 860 (-94, -9,8 per cento), la Liguria da 2.422 a 2.244 (-178, -7,3 per cento), il Molise da 484 a 452 (-32, -6,6 per cento), le Marche da 5.254 a 5.064 (-190, – 3,6 per cento) e la Provincia di Trento da 1.868 a 1.864 (-4, -0,3 per cento).

Riguardo all’incidenza, è un nuovo parametro per l’ingresso in zona rossa. Se è superiore a 250 per 100mila abitanti in una settimana la Regione va automaticamente nello scenario con più restrizioni. Questa settima sono sempre 8 le realtà ad avere i dati sopra il limite e si trovano già tutte in zona gialla. Si tratta di: Friuli, Emilia, Provincia di Trento, Marche, Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia. Quest’ultima è l’unica che l’altra settimana aveva numeri migliori ma ha comunque chiesto di essere messa in zona rossa. Subito sotto i 250, a 240 c’è il Veneto che è già rosso. La Toscana, oggi arancione, è a 230.

Ospedali più pieni, aumentano anche i decessi

La riduzione dell’incremento dei casi non si osserva nei ricoveri. Come noto la curva che descrive il numero di persone quotidianamente assistite nei reparti Covid segue a distanza di alcuni giorni quella dei nuovi infetti. Ieri nei reparti c’erano 27.600 persone colpite dal coronavirus contro le 23.749 della scorsa settimana. Si tratta di un incremento di 3.851 letti (16,2 per cento). Domenica 28 i ricoverati erano 20.869 e quindi la scorsa settimana l’incremento è stato del 13,8 per cento. Stessa tendenza per le terapie intensive. Ieri avevano 3.082 posti occupati, contro i 2.605 di domenica 7 (+477, +18,3%). La settimana prima l’incremento era stato del 16,7 per cento (i posti occupati erano 2.231).

Ieri i decessi sono arrivati a 102.145. Negli ultimi sette giorni sono stati 2.360. La settimana precedente erano stati 2.086, e le due prima 1.981 e 2.141.