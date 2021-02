Medico di famiglia

Oggi vi parlo di una storia vera avvenuta prima di questa dolorosa pandemia ma spunto di riflessione importante per noi medici di famiglia. Vi parlo della signora Maria, nome di fantasia ma persona reale. Ha 86 anni, soffre di pressione alta ma la controlla bene con la giusta terapia. Maria è diabetica ma riesce ad ottenere un buon controllo con la sola dieta. Soffre di artrite che le causa qualche doloretto. Maria ha gli occhi gentili, sorride sempre, appartiene a quella generazione di pazienti che prima di venire in ambulatorio si mette il “vestito buono”.

L’anno scorso Maria ha però perso il marito Antonio, sono stati insieme una vita. Venivano insieme per le visite, spesso li vedevamo mano nella mano in sala d’attesa o quando discutevamo brutte notizie, ad esempio quando ad Antonio fu diagnosticato un cancro al polmone. Antonio era la sua roccia, il suo migliore amico, il suo compagno. Ma ora Antonio non c’è più e Maria vive da sola in una società non troppo confortevole per una vedova con una salute anche abbastanza vulnerabile.

Fortunatamente riesce ad arrivare facilmente a fine mese con la sua pensione, non è scontato; ha una casa gestibile e non troppo grande. Ha una famiglia che la supporta e due splendidi nipotini, ma vivono abbastanza lontano; Maria è indipendente e non vuole mai disturbare, dimentica ogni tanto le cose ma è un problema comune che vediamo spesso alla sua età. Recentemente però ci siamo accorti che Maria stava diventando molto nervosa in sala d’attesa, frequenti visite per motivi poco significativi, cosa che non aveva mai fatto, lamentele per piccole cose di cui non si era mai lamentata.

La nostra segretaria mi chiedeva consigli su strategie per cercare di ridurre gli accessi all’ambulatorio così frequenti e spesso, apparentemente, immotivati. Le linee guida mi indicherebbero tante azioni possibili da intraprendere ma mi rendo conto che il problema di Maria non è clinico, è che si sente sola. Dopo una vita dedicata ad un’altra persona adesso è sola. Si sveglia nel silenzio e prima di andare a dormire non c’è nessuno a cui dire buonanotte.

Ho deciso di non stare lì a farla troppo lunga con farmaci inutili, mi sono messo semplicemente a chiacchierare, ad ascoltare, mi sono messo a fare quello che il medico di famiglia sa fare meglio: vedere il mondo attraverso gli occhi del paziente. Qualche volta le ho dato consigli, su possibili cose da fare nel quartiere: aiutare alla mensa per i poveri, la ginnastica dolce nella palestra di quartiere, il gruppo di lettura creato da un’altra nostra paziente. E poi quando la confidenza è aumentata ed il rapporto medico-paziente si è approfondito le ho dato il “permesso” di avere nostalgia di Antonio, di manifestarlo, le ho dato il “permesso” di andare avanti con la sua vita, le ho dato il “permesso” di trovare una nuova normalità.

Alla fine abbiamo scoperto che Maria è una ottima cuoca, ha iniziato a fare torte per la mensa dei poveri, due volte a settimana. Era questa la cura di cui aveva bisogno, ha smesso di venire spesso per problemi minori, ha smesso di lamentarsi dell’artrosi, ha ridotto gli antidolorifici, non le servono più.

Isolamento sociale, solitudine, impattano sulle malattie croniche, non sono condizioni mediche ma vanno riconosciute se vogliamo centrare l’azione della medicina di famiglia sul paziente. Quando il nostro SSN è stato istituito la società era diversa, ora è molto più frammentata, il medico di famiglia per molte persone sole è forse una delle poche, certe, interazioni sociali. Nella società di oggi è indispensabile considerare l’impatto della solitudine, dell’isolamento sociale.