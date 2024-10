Oggi: Un Rischio Maggiore di Berlusconi

Giorgia Meloni ha ripubblicato un articolo riguardante uno scambio tra giudici, evidenziando il conflitto tra il governo e la magistratura relativa al rimpatrio dei migranti in Albania. Il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha dichiarato in una email privata di essere preoccupato per l’azione di Meloni, giudicandola “più pericolosa di Berlusconi”. Meloni ha interpretato le parole di Patarnello come dimostrazione di un tentativo da parte della magistratura di ostacolare il suo governo per motivi politici.

L’uscita di questa email ha suscitato reazioni forti tra i membri di Fratelli d’Italia. Raffaele Speranzon ha espresso preoccupazione per la politicizzazione della magistratura e ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per chiedere chiarimenti sulla questione. Tommaso Foti ha confermato le preoccupazioni sulla tendenza della magistratura a invadere il campo politico.

Maurizio Gasparri ha descritto la mail come un “atto eversivo”, chiedendo un intervento del governo e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per affrontare la situazione. Giovanni Donzelli ha sottolineato quanto le affermazioni di Patarnello rappresentino un tentativo di influenzare le decisioni politiche, chiedendo una presa di distanza ufficiale dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) e affermando che tali comportamenti minacciano la democrazia italiana.

Meloni, nel tentativo di superare l’opposizione della magistratura, sta cercando di varare un decreto legge per definire una lista di Paesi sicuri, aggiornabile ogni sei mesi, per facilitare il rimpatrio dei migranti in Albania. Questo approccio mira a eludere le restrizioni imposte dalla magistratura riguardo ai rimpatri.

Giuseppe Santalucia, presidente dell’ANM, ha risposto alle critiche di Nordio, esprimendo preoccupazione per i toni di aggressione nei confronti del lavoro giudiziario. Ha ribadito la funzione della magistratura di proteggere i diritti e le garanzie delle persone, sottolineando che non ha compiti politici.

In conclusione, lo scontro tra il governo Meloni e la magistratura sta intensificandosi, con entrambi gli schieramenti che si preparano a difendere le proprie posizioni.