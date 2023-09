Oggi sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo

– Cub Trasporti e altre organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore per il comparto aereo-aeroportuale-indotto che coinvolgerà il personale di terra. Ci si aspettano quindi forti disagi per chi dovrà prendere un aereo oggi. L’astensione dal lavoro è per chiedere il rinnovo del contratto atteso da sei anni. I sindacati hanno già contestato le proposte “di aumenti salariali inadeguati, l’aumento dell’orario di lavoro senza sufficiente adeguamento economico, lo storno di parte degli aumenti proposti a favore di enti previdenziali e sanitari privati”.

Ita ha già cancellato 30 voli. Sul suo sito la compagnia informa di aver attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Il 55% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero. La compagnia inoltre ha invitato tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto. In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore entro e non oltre il 13 settembre 2023.

Anche Ryanair ed EasyJet hanno annunciato ritardi e cancellazioni per lo sciopero aereo di domani. “I passeggeri affetti da cancellazioni o ritardi saranno avvisati il prima possibile. Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per questo sciopero del personale aeroportuale di terra che purtroppo è fuori dal nostro controllo. I nostri team stanno lavorando duramente per ridurre al minimo i disagi per i nostri passeggeri”, si legge in un comunicato di Ryanair. “Lo sciopero nazionale in Italia di venerdì 8 settembre potrebbe colpire le aree critiche dell’aeroporto, compresi i servizi di assistenza a terra. Prevediamo che potrebbero verificarsi ritardi e alcune interruzioni a causa dello sciopero, pertanto consigliamo a tutti i viaggiatori di verificare lo stato del loro volo. Sebbene questa situazione sia fuori dal nostro controllo, ci scusiamo con tutti i passeggeri interessati per l’inconveniente causato”, hanno invece fatto sapere da EasyJet.

Come di consueto in caso di sciopero del trasporto aereo, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Enac ha comunicato sul proprio sito l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo hanno comunicato oltre a quelli delle fasce orarie garantite. Tra questi figurano i voli di collegamento garantiti con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Garantiti inoltre tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali.

In caso di volo cancellato, le compagnie aeree sono tenute a fornire assistenza, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario. Chi subirà disagi col volo spostato o cancellato potrà chiedere il rimborso.