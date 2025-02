Oggi protestano i magistrati

Oggi si tiene uno sciopero dei magistrati indetto dall’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) in opposizione alla riforma costituzionale già approvata in prima lettura alla Camera dei deputati. La riforma prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, modifiche al Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare. I magistrati manifestano preoccupazione riguardo a queste modifiche, ritenendo che possano compromettere l’indipendenza della magistratura e il corretto funzionamento della giustizia in Italia. La protesta mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema e a chiedere una revisione delle misure proposte. Durante lo sciopero, sono previsti eventi, assemblee e momenti di riflessione per discutere le implicazioni della riforma e le richieste della magistratura. L’Anm sottolinea l’importanza di garantire un sistema giudiziario equo e indipendente, e chiede un confronto costruttivo con il Governo e il Parlamento per trovare soluzioni condivise. Le reazioni alla riforma e allo sciopero continuano a essere oggetto di dibattito politico e sociale nel paese.