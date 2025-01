Oggi la Destra ha un premier, il sogno è avere un capo di Stato

Una storia condivisa nel tempo che attraversa l’Msi, Alleanza Nazionale e Fratelli d’Italia, forze di destra unite da una comune passione per l’Italia. Gianfranco Fini, nel convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, evidenzia che chi si allinea a questa comunità lo fa per “amore dell’Italia”, richiamando le parole di Giorgio Almirante. La Russa, presidente del Senato, ringrazia Fini per il suo contributo e sottolinea l’importanza di guardare alla storia con dignità.

L’evento ha visto la partecipazione di importanti esponenti di Fdi, tra cui Giovanni Donzelli e Adolfo Urso, insieme a ex membri di An e giornalisti del settore. La sala era gremita, con presenze che ricordavano momenti storici come la sfida di Fini a Rutelli nel ’93. Entrambi Fini e Donzelli affermano che i voti hanno permesso alla destra di consolidarsi in Italia, piuttosto che il supporto di Berlusconi. Fini ribadisce che l’Msi ha sempre cercato di essere parte di una dialettica politica, mentre La Russa parla di un’odierna autenticità, frutto dell’onestà dimostrata dai padri fondatori.

Donzelli, pur riconoscendo il valore dell’antifascismo, e sottolinea che non basta questa posizione per definirsi democratici. Fabrizio Tatarella, parlando dell’eredità di Pinuccio Tatarella, evidenzia che il congresso di Fiuggi ha segnato un cambiamento significativo nella destra italiana. L’attuale contesto politico include un premier e una seconda carica dello Stato provenienti dalla destra, ma si auspica anche l’elezione di un presidente della Repubblica con lo stesso background.