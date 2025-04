Oggi è l’ultimo giorno in Italia

Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito si trovano a Ravenna per concludere la loro visita di Stato in Italia, partecipando alla commemorazione dell’80esimo anniversario della liberazione della provincia nel 1945 e visitando la tomba di Dante Alighieri. Dopo aver lasciato Roma, dove hanno incontrato Papa Francesco, sono atterrati a Forlì e hanno salutato il pubblico che li attendeva.

A Ravenna, hanno visitato la tomba di Dante, dove sono stati recitati versi della “preghiera di San Bernardo”. Hanno poi proseguito con una visita alla basilica di San Vitale, apprezzando i mosaici e i capolavori del quinto e sesto secolo. Successivamente, hanno visitato il Museo Byron, dove la Regina Camilla ha partecipato a una reception letteraria, ascoltando la lettura del poema “Beppo”. Tra gli ospiti c’erano diversi rappresentanti del mondo letterario e culturale.

La regina ha scoperto una targa commemorativa e ha donato libri alla Biblioteca Giovane Holden e alla Scuola Primaria di Roncalceci. Ha interagito attivamente con il personale museale, mostrando grande interesse per i cimeli legati a Lord Byron. Dopo la visita ai musei, Carlo III ha partecipato alla commemorazione della liberazione di Ravenna, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’ultimo impegno per i reali sarà un incontro con agricoltori in piazza del Popolo e una visita a un presidio Slow Food, per riconoscere anche i danni causati dall’alluvione. Infine, il presidente Mattarella e sua figlia accompagneranno i reali all’aeroporto di Forlì per il congedo.