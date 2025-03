Oggi dramma gestito, la destra mi ha ascoltato

Una comunità che ha sempre fatto dell’accoglienza e della tutela dei diritti umani la propria bandiera, Lampedusa ha imparato a gestire il fenomeno migratorio con soluzioni strutturali e durature. Il sindaco Filippo Mannino esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto negli ultimi due anni, evidenziando l’impegno del governo attuale nel trattare l’immigrazione in modo più attivo rispetto al passato. Sottolinea che la destra ha realizzato il decreto flussi più grande della storia italiana, prevedendo 450.000 ingressi regolari in tre anni e introducendo il Piano Mattei per l’Africa.

Mannino critica un articolo di ‘La Repubblica’ che descrive Lampedusa come un dramma dimenticato, ritenendo che non rispecchi il rispetto verso una comunità che ha sempre accolto i migranti con dignità. Ricorda i tempi difficili dell’hotspot di contrada Imbriacola, ora gestito dalla Croce Rossa, evidenziando i miglioramenti significativi avvenuti, come l’implementazione di servizi per la salute e la dignità dei migranti.

Negli ultimi tre anni, Mannino ha accolto circa 150 migranti e lamenta la mancanza di supporto da parte di politici di opposta parte politica. Nonostante le difficoltà, nota un maggiore ascolto da parte del governo e una disponibilità a risolvere i problemi della comunità. Conclude esprimendo l’auspicio di unire gli sforzi per trovare soluzioni migliori, affermando che Lampedusa continuerà a salvare persone e a dare dignità a coloro che soccorrono, rimanendo al centro del Mediterraneo.