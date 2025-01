Oggi al question time, cosa chiedono le opposizioni?

Le opposizioni italiane stanno intensificando le pressioni sul governo riguardo al caso Starlink, chiedendo che la premier Giorgia Meloni venga a riferire in Parlamento. La questione è stata sollevata durante il question time alla Camera tramite un’interrogazione di Nicola Fratoianni di Avs. Le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha sostenuto un accordo con SpaceX sui social media, sono state contraddette da Palazzo Chigi, dando così al centrosinistra l’opportunità di evidenziare le incoerenze nel governo.

Elly Schlein critica la situazione, definendo la situazione come “ridicola” e mettendo in discussione la sicurezza nazionale e la gestione dei soldi dei cittadini. Secondo Schlein, la destra sta promettendo contratti miliardari a persone molto ricche mentre diminuisce i fondi per la sanità pubblica. Anche Giuseppe Conte del M5S esprime preoccupazione per le contraddizioni all’interno del governo e sottolinea l’importanza di un’adeguata spiegazione parlamentare, piuttosto che comunicazioni via social da parte di Musk.

I centristi, come Matteo Renzi e Carlo Calenda, riportano la questione della trasparenza nel trattare con Musk. Renzi afferma che i 1,5 miliardi di euro in discussione non sono della premier, ma degli italiani, e chiede che Meloni venga in aula per chiarire la situazione. Calenda, invece, annuncia una forte opposizione all’accordo, sottolineando che Musk è considerato un diffusore di fake news e mettendo in dubbio la decisione di affidargli comunicazioni delicate del governo.

Riccardo Magi di Più Europa sostiene che è essenziale che Meloni chiarisca la situazione agli italiani e al Parlamento, in seguito alle contraddizioni tra le informazioni provenienti da Palazzo Chigi e le affermazioni di Musk. Angelo Bonelli di Avs evidenzia come la situazione sia diventata confusa, con Musk che conferma in modo diretto la possibilità di un accordo, mentre il governo smentisce.

In un clima di crescente tensione, il caso Starlink sarà al centro dell’attenzione parlamentare. Avs, attraverso Fratoianni, chiede chiarimenti anche al ministero della Difesa, esprimendo preoccupazione sul fatto che questo ministero possa aver già esaminato l’accordo con SpaceX, nonostante le smentite ufficiali. La richiesta di maggiore chiarezza e trasparenza rimane al centro delle attuali critiche delle opposizioni.