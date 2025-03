Oggi a Roma piazza del Popolo blu per l’Europa: chi ci sarà

Nel centrosinistra, numerose adesioni caratterizzano la manifestazione per l’Europa di oggi a Roma, lanciata da Michele Serra su ‘Repubblica’. Molti leader delle opposizioni parteciperanno, tra cui Elly Schlein, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Matteo Renzi e Carlo Calenda, che ha annunciato la presenza con le bandiere europee e di Ucraina e Georgia. Fratoianni ha sottolineato l’importanza di difendere il welfare e costruire la pace. Al contrario, Giuseppe Conte ha deciso di non partecipare, esprimendo il suo rispetto per i manifestanti, ma con una preferenza per la piazza del 5 aprile.

Molti sindaci, per lo più di centrosinistra, saranno presenti e tra di loro si trovano Roberto Gualtieri (Roma), Vito Leccese (Bari), Matteo Lepore (Bologna), Massimo Zedda (Cagliari), e altri. Anche l’area riformista del PD, rappresentata da Stefano Bonaccini e Pina Picierno, conferma la propria adesione, insieme a figure come Gianni Cuperlo e Walter Veltrini.

Nel centrodestra, l’argomento continua a essere un tabù, con qualche apertura da Forza Italia, mentre nel mondo dell’associazionismo e dei sindacati si registra un’ampia adesione, con i leader di Cgil, Cisl, e Uil che partecipano all’evento. Diverse associazioni, comprese quelle ambientali e Lgbtq+, hanno dato il loro supporto.

Infine, è attesa una forte presenza dal mondo della cultura e dello spettacolo, con la partecipazione di nomi noti come Daniel Pennac, Luciana Littizzetto e Renzo Piano.