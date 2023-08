Oggi 20 agosto, il santo del giorno: Bernardo di Chiaravalle

Bernardo nasce nel 1090 nel castello di Fontaine vicino a Digione, nella Borgogna, da Tesselino e da Aletta di Montbard. Per lui Maria è l’esempio più perfetto della vita monastica cistercense, come di tutte le altre forme di vita cristiana. Bernardo non ha il concetto di Chiesa come società perfetta, ma come popolo peregrinante; essa non è composta da persone buone che vivono dentro in opposizione ai malvagi che vivono fuori, ma è formata da uomini e donne che per tutta la vita lottano per raggiungere la perfezione. Bernardo muore a Chiaravalle.