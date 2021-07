Titolo: OFFRO LAVORO per operatori osa/oss



Azienda: SRLS (MRK)



Descrizione:: DESCRIZIONE Salve, cerchiamo personale osa con disponibilità immediata per la nostra casa alloggio, sita in Gravina di Catania. Disponibile alla turnazione, anche notturna. Rivolgersi al seguente numero: 3534186158…

Luogo:: Gravina di Catania, Catania