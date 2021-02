Titolo: Offro lavoro nel tempo LIBERATO dai 18 anni in su: ANCHE SENZA ESPERIENZA



Azienda: ENRICO E ANNA



Descrizione:: con predisposizione al lavoro di squadra nel settore Network Marketing dai 18 anni in su, Il lavoro è rivolto sia a Imprenditori… di lavoro Bergamo e limitrofe Per chi fosse interessato chiami Enrico al 3407262919…

Luogo:: Bergamo